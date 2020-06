Morto 30enne biscegliese dopo incidente nel weekend

Un 30enne biscegliese ha perso la vita nelle ultime ore a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno sul lungomare cittadino.

L’incidente in cui è rimasto coinvolto il ragazzo deceduto è avvenuto nel tratto compreso tra l’ex Sirenella e l’ingresso, ora non più attivo, dell’Opera Don Uva sul lungomare. Il giovane era alla guida di un mezzo a due ruote con a bordo un altro ragazzi di Bisceglie, rimasto leggermente ferito. Le indagini sulle cause dell’incidente vedono i Carabinieri attivi sin dai minuti successivi al sinistro.

In seguito all’incidente le condizioni del 30enne sono sembrate subito serie, tanto da essere trasferito in Rianimazione al Policlinico di Bari. Nella mattinata di oggi la triste notizia della scomparsa del giovane concittadino.