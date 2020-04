Morte influencer biscegliese: Procura Bari apre inchiesta, il cordoglio del sindaco Angarano

La Procura di Bari ha aperto una inchiesta sulla morte dell’influencer biscegliese Alessia Ferrante, avvenuta ieri pomeriggio durante un intervento di chirurgia plastica in un poliambulatorio privato di Monopoli, come riportano le agenzie di stampa. Un arresto cardiaco sarebbe la causa del decesso della giovane donna di 37 anni. Il pm Gaetano de Bari ha ordinato il sequestro della struttura e nelle prossime ore disporrà l’autopsia. Il titolare del poliambulatorio è ora formalmente indagato per omicidio colposo.

Ad esprimere il cordoglio per la scomparsa della donna anche il primo cittadino Angelantonio Angarano. “Siamo costernati e addolorati per la tragica scomparsa di una giovane ragazza della nostra Città”, scrive il sindaco. “La notizia ha scosso la Comunità in un momento già difficile per l’emergenza sanitaria del Coronavirus che sta mettendo a dura prova il tessuto sociale, commerciale e imprenditoriale della nostra Città. Ci stringiamo simbolicamente, a nome dei biscegliesi, attorno alla sua famiglia e a chi le voleva bene”.