Morte Alessia Ferrante, l’avvocato del medico: “Piena collaborazione con inquirenti”

Il sito di informazione locale di Monopoli Link24 ha raccolto le dichiarazioni di Gregorio Baldassarre, legale del medico che avrebbe dovuto operare chirurgicamente l’influencer biscegliese Alessia Ferrante, tragicamente morta nella giornata di venerdì. Il medico monopolitano non è attualmente iscritto nell’elenco degli indagati, come confermato dall’avvocato.

“Non si può parlare di un intervento vero e proprio”, spiega Baldassarre. “Lo si doveva eseguire in regime ambulatoriale ed era stata eseguita (prima del decesso, ndr) solo l’anestesia locale, con un farmaco molto comune”. Sulla vicenda adesso indaga la Procura di Bari, che disporrà nei prossimi giorni l’esame autoptico del corpo. “Il dottore”, continua l’avvocato, “è molto provato da quanto accaduto e desideroso di capire come sia successo. Il suo studio poteva stare aperto, non essendo sotto sequestro. Ma è stato lo stesso mio assistito a consegnarne le chiavi agli inquirenti, mentre l’anestetico è stato acquisito dai carabinieri”.