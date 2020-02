Montero gol, pari tra Bisceglie ed Avellino

Succede tutto negli ultimi scampoli del primo tempo tra Bisceglie Calcio ed Avellino nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. Le due squadre si dividono la posta in palio in virtù delle reti di Di Paolantonio al 40’, su calcio di rigore, e di Montero nel secondo minuto di recupero della prima frazione.

Nel 3-5-1-1 di mister Mancini la buona notizia è rappresentata dalla presenza dal primo minuto, dopo il lunghissimo stop per infortunio, di Ungaro al rientro tra i titolari dalla sfida d’andata con la Reggina dello scorso 8 settembre. L’altro nuovo innesto in formazione è quello dell’ultimo acquisto Joao Silva, presente nel terzetto difensivo, davanti a Casadei, assieme a Hristov e Karkalis. Nel folto centrocampo agiscono, da destra a sinistra, Mastrippolito, Zibert, Trovade, Nacci ed Armeno. Unica punta lo spagnolo Montero supportato da Ungaro. Assenti, oltre agli squalificati Diallo e Rafetraniaina, anche Ebagua, Abonckelet e Romani. Gli ospiti, guidati in panchina da Padovano vista l’assenza per squalifica di Capuano, si schierano con un 3-4-3 nel quale Albadoro è la punta centrale.

Pronti via e l’Avellino sfiora il vantaggio; angolo dalla sinistra e miracolo di Casadei sulla torsione aerea di Albadoro al 3’. La risposta dei padroni di casa arriva al 15’ con un tiro cross di Ungaro su calcio piazzato che finisce fuori di pochissimo. Tre minuti più tardi ci prova il nuovo arrivato Joao Silva ma la sua deviazione aerea termina sul fondo. Nella fase centrale della prima frazione la contesa staziona nella zona centrale del campo e risulta spezzettata da numerosi falli. Al 39’ arriva il primo episodio chiave dell’incontro con l’arbitro che assegna il penalty per l’atterramento in area di rigore di Albadoro da parte di Karkalis. Dal dischetto si presenta il capitano irpino Di Paolantonio il quale spiazza Casadei e sigla il settimo gol in campionato, portando avanti i suoi. Il Bisceglie sembra accusare il colpo e non produce immediatamente azioni pericolose dalle parti di Dini, ma nell’unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara i nerazzurri si procurano la chance del pareggio. Trovade viene atterrato in area avellinese e l’arbitro concede il secondo calcio di rigore del pomeriggio. Dagli undici metri va Montero ma Dini è bravo a respingere la conclusione dell’attaccante spagnolo, abile, però, a fiondarsi subito sulla ribattuta e a mettere in rete il gol dell’ 1-1.

Il secondo tempo si apre con l’ingresso di Ferretti nelle fila degli ospiti al posto di De Marco. Poco dopo il tecnico dei campani rivoluziona il tridente inserendo anche Sandomenico e Pozzebon in luogo di Micovschi ed Albadoro. Mister Mancini risponde con un cambio offensivo sostituendo Ungaro con Gatto. Il primo tiro della ripresa arriva solo al 62’ ma il destro del neo entrato Sandomenico è velleitario e finisce abbondantemente alto. Le occasioni pericolose latitano nella seconda frazione, complici l’ottima fase difensiva ed il ritmo basso tenuto dalle due formazioni. Nell’ultimo quarto di gara la contesa, avviatasi ormai verso il pari vista l’incapacità delle due squadre di creare pericoli, si complica per gli stellati in virtù del doppio cartellino giallo rimediato da Trovade nel giro di centoventi secondi, prima per proteste e successivamente, a dieci minuti dal termine, per un fallo nella zona centrale del campo. A questo punto l’Avellino tenta il colpo grosso mettendo dentro anche Alfageme al posto di Zullo, passando al 4-2-4. La mossa ospite non sortisce gli effetti sperati in quanto il Bisceglie chiude impeccabilmente tutti gli spazi fino al 95’ e porta a casa il secondo risultato utile consecutivo tra le mura amiche.

Il piccolo passo compiuto oggi consente ai nerazzurri di portarsi a quota 18 punti in classifica e di guadagnare un punto nei confronti del Rende, terzultimo, sconfitto oggi per 3-0 a Teramo. Il prossimo impegno per gli stellati sarà la trasferta, in programma domenica prossima alle ore 15, sul campo della Casertana dell’ex tecnico Ciro Ginestra. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

BISCEGLIE-AVELLINO 1-1 (p.t. 1-1)

BISCEGLIE: Casadei, Nacci, Mastrippolito, Armeno, Montero, Karkalis, Joao Silva, Ungaro (60’ Gatto), Hristov, Trovade, Zibert (70’ Petris). A disp: Borghetto, Camporeale, Longo, Turi, Sierra, Murolo, Ferrante, Tessadri. All: Mancini

AVELLINO: Dini, Celjak, Zullo (83’ Alfageme), Di Paolantonio, Albadoro (55’ Pozzebon), Bertolo (33’ Illanes), De Marco (46’ Ferretti), Parisi, Micovschi (55’ Sandomenico), Laezza, Izzillo. A disp: Tonti, Morero, Rossetti, Evangelista, Garofalo, Federico, Rizzo. All: Padovano

MARCATORI: 40’ rig. Di Paolantonio (A), 45’+2’ Montero (B)

AMMONITI: 11’ Montero (B), 14’ Bertolo (A), 60’ Pozzebon (A), 78’ Trovade (B), 90’ Parisi (A)

ESPULSO: 80’ Trovade (B)

ARBITRO: Di Graci (Como). ASSISTENTI: Mariottini (Arezzo), Meocci (Siena)

