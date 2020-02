Scuola ‘Monterisi’, concluso progetto: “Non il rito del ricordo, ma il culto della memoria”

“Non il rito del ricordo, ma il culto della memoria“. Una frase emblematica quella scelta dagli insegnanti della scuola media Riccardo Monterisi per intitolare la propria iniziativa di commemorazione della Giornata della Memoria, che ha occupato gli studenti, gli insegnanti e la dirigente, la professoressa Lucia Scarcelli, nelle scorse due settimane. Obiettivo del percorso avvicinare le nuove generazioni al dramma della Shoah insegnando loro che non si tratta di una mera ricorrenza sul calendario, ma qualcosa che fa parte della vita di tutti noi.

Le iniziative sono cominciate giovedì 20 gennaio, con la diretta streaming del discorso che Liliana Segre ha tenuto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Il racconto dell’Olocausto da una donna che l’Olocausto l’ha vissuto sulla propria pelle ha infatti costituito un importante punto di riferimento per gli alunni dell’istituto, assurgendo a «paradigma di tutte le stragi della storia passata e presente».

Mercoledì 26 e giovedì 27 è stata invece la volta di due spettacoli teatrali, aventi per tema sempre la Shoah, messi in scena da due diverse compagnie. Il primo, “La sposa di Auschwitz” è stato interpretato dalla compagnia Arterie Teatro, mentre il secondo, “Rukeli, l’albero che sapeva danzare“, è stato portato sulla scena dalla compagnia molfettese Malalingua.

Tappa finale del percorso è stato il progetto “I semi della memoria”, che ha impegnato alunni e insegnanti nell’esprimere tramite l’arte (musicale, canora e letteraria) il vero valore della Giornata della Memoria. Nella mattinata di sabato 1 febbraio gli studenti delle terze C, G e H (queste ultime del corso musicale) hanno dato vita a una serie di performances che ha compreso esibizioni musicali sia sinfoniche che cantate alternandole a reading di brani (poesie e passi de “Il diario di Anna Frank”) e alla recitazione.