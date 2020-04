Ministro Boccia: “Terapia intensiva a Bisceglie sarà rafforzata, risorse Stato arriveranno a tutti”/VIDEO

Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, pur in un momento in cui l’emergenza da Covid-19 lo vede totalmente coinvolto e sempre in prima linea, non dimentica la sua città ed attraverso un video messaggio le augura una buona Pasqua.

“E’ una Pasqua diversa questa”, esordisce Boccia, “ci mancheranno le persone più care che non possiamo abbracciare, ci mancherà il lunedì del Pantano. Tutti questi sacrifici ed il restare a casa dobbiamo sapere che serve per rafforzare la nostra rete ospedaliera ed il lavoro straordinario che stanno facendo”. Boccia poi parla della Terapia intensiva dell’ospedale di Bisceglie, “sarà rafforzata, andremo oltre i 30 posti, questo rafforzerà l’intera provincia di Barletta-Andria-Trani. Le risorse dello Stato arriveranno a tutti, stiamo chiedendo al sistema bancario di accelerare le procedure. A me manca molto Bisceglie”, chiosa il ministro Boccia, “ma prima o poi tornerò e speriamo di riabbracciarci presto, buona Pasqua a tutti”.