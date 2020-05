Ministro Boccia ai giovani: “Movida adesso è rischiosa. Tutelate vostri genitori e nonni”

“La movida in questo momento non è ammissibile“, perentorio e laconico il messaggio del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie Francesco Boccia intervenuto a Mattino5 giovedì 21 maggio, “La movida rischia di essere un focolaio permanente”.

“Ho 3 figli”, ha affermato Boccia, “e so bene, da genitore, che è stato difficile farli restare in casa per oltre due mesi e ancora più difficile oggi non fargli fare ciò che vorrebbero a partire dalla voglia di riabbracciare gli amici”.

Il Ministro bisceglie poi continua aggiungendo: “Voglio fare un appello ai ragazzi: la sicurezza non è un optional, è un obbligo da rispettare per tenere sotto controllo i contagi, aiutateci perché il vostro aiuto servirà a tutelare i vostri genitori e i vostri nonni”.

E conclude: “Lo Stato sta monitorando ogni azione e se sarà necessario, interverrà”.