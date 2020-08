Ministero Salute chiarisce: salvi matrimoni, comunioni e “manifestazioni di carattere privato”

“In ordine al quesito proposto dal Presidente dell’Associazione nazionale Assoeventi, […] si precisa che l’ordinanza non disciplina le manifestazioni di carattere privato che sono destinate a soggetti determinati e scelti sulla base di legami personali, di amicizia o parentela, manifestazioni per le quali non essendo consentito l’accesso indiscriminato del pubblico non valgono le restrizioni previste nella medesima ordinanza”.

Questa la risposta a firma del dott. Gianfranco Pasquadibisceglie, capo di gabinetto del Ministero della Salute alla richiesta di dettagli giunta da parte del presidente Assoeventi – Confindustria Michele Boccardi in merito alle disposizioni governative entrate in vigore dal 17 agosto sino al 7 settembre.

“Sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione della citata ordinanza i matrimoni, le cresime, le comunioni ed altre cerimonie e occasioni di tale tipologia, per le quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico, restando ferme, con evidenza, le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, relative al divieto di assembramento e alle misure di igiene ivi previste”.