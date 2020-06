Michele Pellegrini Calace confermato con doppio ruolo in Federfarma Bat

Federfarma Bat ha rinnovato per il triennio 2020-2023 le proprie cariche e relative nomine con il biscegliese Michele Pellegrini Calace confermato con doppio ruolo.

Al dott. Pellegrini Calace, titolare di una farmacia a Bisceglie, è stato confermato il ruolo di componente del Consiglio di Presidenza di Federfarma e tesoriere della Federazione.

“Ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto riconfermare la fiducia nel mio operato spronandomi a continuare a lavorare attivamente per lo sviluppo della farmacia. Durante questi mesi – dichiara Pellegrini Calace- la farmacia ha dimostrato il massimo impegno a difesa della salute dei cittadini e tanti colleghi, ai quali va il mio ricordo, hanno addirittura pagato con la vita. In Federfarma continueremo a lavorare affinchè la farmacia sia un presidio sempre più coinvolto nel SSN e contribuisca a migliorare la assistenza sanitaria sul territorio, in favore di tutti i cittadini, soprattutto degli anziani e dei cronici che devono poter essere curati, ogniqualvolta possibile, direttamente nelle loro case, lontano dal contagio e lasciando gli ospedali a disposizione dei malati acuti – conclude Pellegrini Calace. Un maggior coinvolgimento della farmacia, con nuovi servizi e con la telemedicina, permetterà un servizio sanitario migliore e la sostenibilità del SSN”.