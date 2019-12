Mercato domenicale, piccato botta e risposta Spina-Naglieri

Il mancato svolgimento del mercato domenicale nella giornata di ieri, 29 dicembre, è stato argomento di un piccato botta e risposta che ha caratterizzato le ultime ore tra il consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina, e l’Assessore alle attività produttive del Comune di Bisceglie, Gianni Naglieri.

“Solidarietà ai commercianti ambulanti”, esordisce Spina in posto sul profilo personale Facebook. “La mancanza di Ordinanza di Angarano ha fatto saltare il mercato programmato per questa mattina (ieri). Un altro danno fatto da questa Amministrazione agli operatori commerciali della città. Speriamo che questo incubo dei biscegliesi finisca presto”.

La risposta della maggioranza è affidata alle parole di Naglieri: “Il Consigliere Spina accusa il Sindaco Angarano del mancato svolgimento del mercato di oggi dicendo che non avrebbe firmato l’ordinanza. Vorrei mettere al corrente il consigliere Spina che dopo l’approvazione del Documento Strategico del Commercio è il dirigente ad autorizzare il mercato con apposita determina. Il mancato svolgimento del mercato è dipeso dalle condizioni climatiche avverse e la decisione è stata presa dagli stessi commercianti, come hanno anche dichiarato pubblicamente. Smascherata l’ennesima bugia del Consigliere Spina”, dichiara Naglieri, “dettata dalla foga di voler scaricare ogni tipo di responsabilità sul Sindaco e sull’Amministrazione. Sfortunatamente per lui, le bugie hanno le gambe corte”.