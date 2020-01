Mercato Bisceglie Calcio: preso il centrocampista Giordano Trovade

Il mercato di riparazione del Bisceglie calcio non si ferma, dopo gli arrivi di Sierra, Petris e Nacci (leggi qui), il club del patron Nicola Canonico ufficializza l’ingaggio di Giordano Trovade.

Centrocampista centrale, classe 1998 nativo di Este (Padova), Trovade ha cominciato la sua carriera il 2014 nel settore giovanile del Padova, prima di passare a quello del Bologna. A gennaio 2018 la prima esperienza da professionista in prestito con la maglia del Mosta Fc (Premier League maltese). L’anno successivo altra esperienza con la maglia del Ravenna (Serie C, girone B), mentre ad inizio dell’attuale stagione Trovade passa a titolo definitivo dal Bologna al Sud Tirol (Serie C, girone B). Adesso l’opportunità di mettere in mostra le sue qualità con la maglia neroazzurro stellata e provare a dare una mano ad un Bisceglie che vuole risalire la china dopo la vittoria con il Rende (leggi qui).