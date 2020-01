Mense scolastiche, genitori rappresentanti IV circolo: “Stanchi di non essere considerati”

La questione riguardante le segnalazioni fatte da insegnanti e famiglie sul mancato gradimento dei bastoncini di pesce nella giornata del 17 gennaio, nelle scuole dell’infanzia e primarie che effettuano il tempo pieno, ha trovato subito le dichiarazioni di Loredana Acquaviva, neo assessore alle politiche scolastiche del Comune di Bisceglie (leggi qui).

Parole che i genitori rappresentanti della commissione mensa del IV circolo Bisceglie rispondono ponendosi delle domande, “Innanzitutto ci preme sottolineare che i rappresentanti non conoscono l’assessore insediatosi pochi giorni fa e non c’è stato alcun confronto tra le parti. È da tempo che solleviamo le criticità della mensa”, dichiarano i rappresentanti Anna Di Bari, Silvia Brescia, Ilaria Di Pinto, Lucia Leuci, Maurizio Altomonte e Giusepe Villani, “e chiediamo risposte che non sono mai arrivate e ci stupisce come mai in sole così poche ore il nuovo assessore possa aver colto e risolto le criticità senza incontrare i rappresentanti mensa”.

“Noi membri della commissione mensa del IV circolo”, si legge nella nota congiunta, “andiamo personalmente a pranzare in mensa documentando quanto riscontrato, pertanto non accettiamo l’accostamento alle voci tendenziose e infondate proferite nel comunicato dall’assessore. Cogliamo l’occasione dell’incontro che ci sarà a breve tra la ditta fornitrice e l’assessore per chiedere di essere convocati considerato che è da tempo che lo chiediamo senza ottenere risposte e siamo ormai stanchi di non essere considerati”.