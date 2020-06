Mauro Sasso (Pro Natura): “Perché non sostituire le palme di Sant’Andrea?”

Mauro Sasso, rappresentante dell’associazione Pro Natura Bisceglie – Ripalta Area Protetta, ha condiviso sui social una riflessione sul destino delle palme che abbellivano il quartiere di Sant’Andrea. “Oggi sono quasi tutte morte o irreversibilmente malate”, scrive Sasso. “Perché allora non sostituirle con esemplari giovani di altre specie adatte all’arredo urbano? Basterebbe un minimo di programmazione e un po’ di volontà per farlo”.

Secondo Sasso, infatti, “via Sant’Andrea è un percorso obbligato per chi proviene dell’entroterra ed è il biglietto da visita della città” e in questo momento “non stiamo dando l’idea di aver a cuore il verde pubblico”. “Sono passati 15 anni dalla mia prima segnalazione della presenza del punteruolo rosso, che in questi anni ha decimato almeno 200 palme, alcune secolari. Ancora oggi sono meravigliato di come il dibattito politico ignori totalmente gli aspetti ambientali quando, evidentemente, tali aspetti fanno parte della nostra vita e influenzano tutti gli aspetti sociali, economici e sanitari. Non nascondo la mia indignazione ma non sono il tipo da rassegnarmi. Continuo la mia battaglia ambientalista”, conclude Sasso.