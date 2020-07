Mauro Sasso (NelModoGiusto): “Rifacimento manto stradale? È carnevalata”

“Ancora una volta in qualità di consigliere comunale e cittadino biscegliese mi trovo a dover evidenziare una ennesima debacle di procedura inoperosa. Il previsto intervento di ripristinare l’intero manto stradale della città si sta rilevando un accomodamento palliativo fatto di spezzoni qua è la per tutto il paese”. Lo scrive il consigliere d’opposizione Mauro Sasso, esponente del gruppo politico NelModoGiusto.

“Questo intervento che prevede una spesa di 800 mila euro si sta rilevando una carnevalata. Ecco perché questa gestione sarà ricordata dalla storia”, prosegue Sasso. “Tra l’altro, visto l’eventuale passaggio ciclistico del Giro d’Italia, su questo manto stradale della ex statale 16, potrebbe creare non poco problemi ai corridori che la percorreranno. Naturalmente il problema rimarrà per i cittadini Biscegliesi e per tutta la storia di questa amministrazione. Che senso ha fare le cose tanto per farle, spendendo 800 mila euro quest’anno e 300 mila il prossimo anno rattoppando qua e là la città?”.