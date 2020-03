Mascherine della solidarietà prodotte da farmacia biscegliese, ricavi alla Caritas

In un momento particolarmente difficile per tutta il Paese non mancano gesti di solidarietà e generosità da parte dei cittadini. La farmacia Silvestris di Bisceglie sta ospitando nei suoi spazi alcune sarte che stanno realizzando delle mascherine igieniche, non sanitarie, con tessuto donato dai confezionisti biscegliesi.

Le mascherine vengono distribuite all’interno della Farmacia e a chi le volesse viene semplicemente chiesto un contributo da devolvere interamente alla Caritas cittadina che anche in questi giorni difficili è impegnata a consegnare generi alimentari alle famiglie indigenti.

“Un gesto assoluamente lodevole quello fatto da farmacia Silvestris”, afferma Sergio Ruggieri, responsabile cittadino Caritas Bisceglie, “da prendere come esempio anche per altre realtà. Mettere su un staff organizzato e le proprie disponibilità economiche sono cose che fanno bene all’intera cittadinanza. Si tratta”, conclude Ruggieri, “di un doppio servizio: realizzare mascherine per i cittadini e fare un’offerta alla Caritas che sta vivendo un momento di assoluto bisogno con tantissime persone attualmente in gravi difficoltà“.

È la farmacia Silvestris a rivolgere “un sentito grazie ai confezionisti biscegliesi che hanno donato stoffa ed elastico e alle signore che stanno tagliando e cucendo mascherine senza sosta, animando una grande gara di solidarietà. Ma anche un invito”, conclude la nota, “a quanti ancora volessero dare stoffa, cotone o microfibra, per confezionare altre mascherine da donare a scopo benefico a favore della Caritas cittadina”.