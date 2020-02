Maschere e sorrisi per l’iniziativa in largo Fiamme Gialle

Successo per la mattinata carnevalesca organizzata ieri mattina, 9 febbraio, in lago Fiamme Gialle, evento organizzato da Bisceglie Illuminata, in collaborazione con l’associazione “Come una volta”, Ludobike, il contributo di Nicola Ambrosino e Franco Carriera, oltre al valido supporto dei bambini della parrocchia della Madonna della Misericordia.

Animazione per bambini, mascotte, balli, musica, laboratori a tema carnevalesco, degustazione di prodotti tipici e lettura di poesie in dialetto biscegliese hanno contribuito a rendere l’evento piacevole per grandi e piccini. Mattinata intensa anche per i ragazzi di Bisceglie Illuminata, intenti nel realizzate maschere di carnevale per i bimbi per una giornata da ripetere nelle prossime settimane.