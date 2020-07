Maresca rinnova con i Lions Bisceglie, “Restare per me è molto importante”

A poche ore dal rinnovo di capitan Chiriatti (Leggi qui), i Lions Bisceglie in vista del prossimo campionato di Serie B di basket hanno comunicato la conferma nel roster anche di Edoardo Maresca.

Per l’ala-pivot bresciana, classe ’98, nonostante lo status di under ha chiuso la stagione con 6.9 punti di media in 16.5 minuti di utilizzo e 3.5 rimbalzi, oltre a un 34% nel tiro da tre punti. Il suo contributo si è rivelato spesso utile sul piano tattico.

“Restare a Bisceglie per me è molto importante – esordisce Maresca – sia per lo spessore del rapporto che ho instaurato con l’allenatore, con la società e più in generale con tutto l’ambiente che per quanto riguarda la mia crescita personale come uomo e giocatore. Sono felicissimo di far parte ancora di questa squadra, considerando la bellissima esperienza dell’anno scorso, che mi ha dato tanto. Credo, se siamo qui a ragionare di una seconda stagione coi Lions, di essere riuscito a lasciare qualcosina anch’io, a dare un contributo”.

Maresca parla del finale di stagione, stoppato dalla pandemia, e delle prospettive in vista del futuro prossimo con i Lions che giocheranno anche la Supercoppa, con partecipazione allargata anche alle squadre di B, “La stagione stava andando davvero bene: peccato per lo stop, perché il campionato è stato interrotto proprio nel momento migliore per noi. Chissà cosa sarebbe successo – ammette il bresciano. In ogni caso, il bilancio è ottimo e questo mi rende molto contento di poter giocare un’altra stagione a Bisceglie, città in cui mi sono trovato benissimo”.

“Sono pronto a vivere una nuova stagione, importante per la mia maturazione e soprattutto per la squadra. Ci attenderà un compito non semplice – conclude Maresca – a e questo in realtà ci dà ancora più stimoli del solito: sono certo che riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni”.