Marco Travaglio a Bisceglie con lo spettacolo “Ball Fiction”

Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro con lo spettacolo “Ball Fiction”, che andrà in scena sabato 1 agosto alle ore 21.30 sulla scalinata di Via Porto. Lo spettacolo, organizzato a Bisceglie in collaborazione con sistemaGaribaldi, ripercorrerà “dieci anni di balle”. Ma non attraverso le fake news dei social network, unanimemente tacciati come unica fonte pericolosa di disinformazione, ma attraverso quelle ospitate sulle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani.

Travaglio userà il suo sarcasmo e la sua ironia per raccontare le peggiori “patacche” spacciate dall’informazione mainstream come verità assolute o come incredibili scoop. Un archivio tragicomico di titoli, articoli di giornale e servizi televisivi che hanno contribuito, secondo Travaglio, alla progressiva perdita di fiducia dei lettori nell’oggettività dei fatti e nel ruolo del giornalismo. “Una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai giornalisti”.

I posti sono limitati, con prevendita e prenotazione obbligatoria.