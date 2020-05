Marco Di Leo propone iniziativa al sindaco: “Notte gratis per chi soggiorna a Bisceglie”

Marco Di Leo, candidato nella lista civica Bisceglie d’Amare alle ultime elezioni amministrative del 2018, presenta al sindaco Angarano un’idea per rilanciare il turismo in città. “L’arresto dei flussi turistici a partire da marzo rischia di compromettere la stagione estiva. Il Governo ha inserito nuove forme di incentivazione da erogare per rilanciare il settore. Infatti, nel Decreto Rilancio è riconosciuto un credito (fino a un massimo di 500 euro) per nuclei familiari, con Isee non superiore a 40.000€, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre per il pagamento di servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico-ricettive e dai B&B. A tal proposito, invito l’attuale amministrazione a istituire un voucher ‘Benvenuti a Bisceglie’, utile ad incrementare il numero di presenze turistiche e la relativa durata del soggiorno: una notte offerta dal Comune, in seguito al pernotto, in una struttura ricettiva biscegliese, di minimo due notti. La stessa iniziativa è stata già realizzata presso numerosi comuni della Regione Sicilia e nella città di Firenze”, spiega Di Leo.

“A Bisceglie il turismo stenta a decollare. Le cause sono molteplici: la bassa permanenza media (2 giorni), la bassa fidelizzazione della clientela nazionale ed internazionale, il basso livello di destagionalizzazione, il basso tasso di occupazione dei letti nelle strutture ricettive, la scarsa programmazione a lungo termine e l’elevata quota di sommerso a causa dell’importante presenza di seconde case. Confido che quest’idea non resti inascoltata rendendomi disponibile alla mia solita condivisione di idee e proposte per il bene dell’intera comunità e non solo di parti di essa”, conclude l’esponente della lista Bisceglie d’Amare.