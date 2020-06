Marco Di Leo (Bisceglie d’Amare) scrive al sindaco: “Mettere in sicurezza carrara Lama Paterna”

Con una lettera indirizzata al sindaco Angarano, Marco Di Leo, esponente del movimento politico Bisceglie d’Amare, chiede l’urgente messa in sicurezza del tratto di strada Carrara Lama Paterna adiacente allo svincolo “Bisceglie – Andria” (direzione Foggia) della 16bis. “Nei pressi del campetto da calcio, a circa 500 metri dalla Nautica Franco, vi è la presenza di due alberi di fico e di altra sterpaglia mista a rifiuti. Gli alberi mai potati e la mancata pulizia della strada stessa restringono pericolosamente la carreggiata, limitando, di conseguenza, la visibilità in percorrenza di curva”, si legge nella lettera firmata da Di Leo.

“Tale zona, data la presenza di ville e complessi residenziali, tende a ripopolarsi in questa stagione: ritengo sia opportuna la sua messa in sicurezza”, continua l’ex consigliere comunale. “Presumo che tale area sia di pertinenza Anas e non comunale. A tal proposito, la invito a sollecitare un intervento delle autorità competenti, come già richiesto, senza aver ottenuto risposta in più occasioni, dai cittadini residenti in zona. Mi rendo sin da ora disponibile ad accompagnarla in loco per mostrarle le criticità elencate”.