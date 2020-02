Mancata comunicazione prezzi carburanti, sanzionati tre impianti a Bisceglie

La Polizia Locale, su segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ha effettuato controlli a tre impianti di distribuzione di carburanti su territorio di Bisceglie che non provvedevano a comunicare le variazioni di prezzo dei carburanti al Ministero, contravvenendo all’obbligo di procedervi con cadenza almeno settimanale, come previsto dall’articolo 51.

L’attività di monitoraggio ed informazione al consumatore è voluta dal Mise per promuovere la trasparenza nei mercati e, in particolare, nel mercato dei carburanti, come contributo necessario alla politica di tutela dei consumatori. I prezzi comunicati vengono pubblicati sul Portale dell’Osservatorio Carburanti, che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale. Accertati gli inadempimenti e che le attività controllate non avessero subito sospensioni, agli agenti di Polizia Locale non è rimasto che comminare le sanzioni amministrative previste dal Decreto Ministeriale.