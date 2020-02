Maltempo, chiusa precauzionalmente via Capitini

Via Capitini è momentaneamente chiusa al traffico. Le precarie condizioni meteo che dalla sera di ieri stanno impeversando in città, hanno visto da questa mattina fortissime raffiche di vento colpire l’intera zona.

Particolarmente delicata la situazione in zona BiMarmi con via Capitini che presenta sul mantro stradale numerosi ciottoli provenienti dalle mareggiate piuttosto alte ed intense. Polizia Locale che ha titolo precauzionale ha chiuso il varco dalla rotatoria di via degli Arcipreti in attesa di una eventuale decisione ufficiale da parte degli organi preposti.