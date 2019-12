Maltempo: albero cade su rotatoria in via ing. Albrizio

Le forti raffiche di vento che hanno caratterizzato le prime ore di questa mattina, domenica 22 dicembre, hanno causato, attorno alle ore 8.30, la caduta di un grosso pino (nelle pertinenze di un’area privata adiacente alla strada) che si è abbattuto sulla rotatoria tra via ing. Mauro Albrizio e via Ugo La Malfa. Fortunatamente nessun veicolo transitava sulla strada al momento dell’impatto, scongiurando così ben più gravi conseguenze.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a chiudere la strada al traffico per procedere con le operazioni di rimozione del tronco dalla strada. Via ing. Mauro Albrizio, in direzione Sant’Andrea, è attualmente chiusa al traffico.