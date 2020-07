MacBoat, terzo appuntamento dedicato al jazz del trio Mindfulness

Sarà il trio jazz Mindfulness ad aprire la sezione “Musica” della seconda edizione di MacBoat, la rassegna di Musica, Arte e Cultura. Questa sera, a partire dalle 20.30, il trio composto da Vince Abbracciante, Giorgio Vendola e Cesare Pastanella si esibirà sul waterfront, ospite di Bisceglie Approdi.

Terzo appuntamento davvero coi fiocchi per una rassegna che, per il secondo anno consecutivo, si sta affermando come uno dei principali poli culturali dell’estate biscegliese. Il trio Mindfulness è infatti composto di musicisti professionisti di lunga e consolidata fama: «Vince Abbracciante», si legge nella nota stampa, «è annoverato tra i più celebri fisarmonicisti d’Europa, capace di ammaliare ed al contempo divertire la platea con ritmi sudamericani anche in virtù della sua esperienza in Brasile. Giorgio Vendola è uno dei contrabbassisti più assonanti per tale tipologia, virtuoso sia come sideman sia in orchestra e la sua bravura è percepibile anche grazie all’eleganza che lo rappresenta. Cesare Pastanella, autentico “percussion man”, ha abitato in Africa e possiede il ritmo nel dna, ama il proprio lavoro e tratta le percussioni come farebbe un padre premuroso con i suoi piccoli».

L’evento sarà accessibile previa prenotazione (per motivi di sicurezza) al numero 338 721 2416; ai partecipanti verrà richiesto un contributo volontario.