MacBoat, seconda serata dedicata a Pietro De Scisciolo e alla sua “palla di Apelle”

Secondo appuntamento con l’Arte nel cartellone di MacBoat, la rassegna di Musica, Arte e Cultura organizzata e promossa da BisceglieApprodi. Protagonista della serata di oggi, venerdì 10 luglio, sarà Pietro De Scisciolo, artista terlizzese, che presenterà al pubblico la sua scultura “la Palla di Apelle“. Il disvelamento dell’installazione è previsto per le ore 20 e sarà presentato da Federica Soldani e Pietro di Terlizzi, organizzatori dell’evento.

Con la “palla di Apelle” una delle più celebri filastrocche per bambini si incarna in un’opera d’arte e prende vita, coinvolgendo in questo processo anche la darsena di nord-ovest del porto di Bisceglie, che era stata già resa viva, durante lo scorso anno, dal murales di Raffaele Fiorella e Pietro Di Terlizzi.

«Mi sono abbandonato», dichiara De Scisciolo, «al desiderio di dare forma ai versi di questa filastrocca che mio padre spesso mi declamava da piccolo e che ormai fanno quasi parte del dna dell’umanità. In considerazione della location, ho subito pensato al mare come ad un grande muro di cemento insormontabile. Per tale motivo ho fatto precisa richiesta di un muro che avrei poi trasformato in materia “liquida” dove far nuotare i pesci venuti a galla “per vedere la palla di pollo fatta da Apelle”, come recita la famosa filastrocca».