MACboat, Alessandro Piva e Michele Giangrande protagonisti a Bisceglie

Doppio imperdibile appuntamento all’interno della rassegna culturale Festival MACboat 2020. Stasera, a partire dalle ore 20, sulla darsena di nord-ovest del porto turistico saranno protagonisti due degli artisti di punta della manifestazione: lo scultore Michele Giangrande ed il regista Alessandro Piva.

Giangrande, artista molto noto nel panorama culturale barese, presenterà al pubblico l’installazione scultorea, tratta da BUNKER series, SENZA TITOLO. L’opera affronta il tema del diritto alla cittadinanza e d’identità sociale soffermandosi sul concetto di movimento e di permanenza in un territorio. Il lavoro rientra nel più ampio progetto BUNKER- Contemporary Art Experience ideato dall’artista e raccontato sia in un libro sia in un documentario girato proprio da Alessandro Piva che sarà proiettato al termine della presentazione dell’installazione con l’introduzione del critico d’arte contemporanea Alexander Larrarte.

Lo stalking e la violenza di genere saranno invece i protagonisti della seconda parte della serata nella quale Alessandro Piva presenterà alla platea il film “Santa Subito” con il quale si è aggiudicato il Premio del Pubblico all’ultimo Festival del Cinema di Roma. Il docufilm, prodotto da Apulia Film Commission e Fondazione con il Sud, narra la vicenda personale di Santa Scorsese, uccisa a Palo del Colle nel 1991 dal suo persecutore davanti agli occhi della sua famiglia e sottolinea l’impreparazione della società di quasi trent’anni fa di contrastare tali tipologie di reati. Nel corso della serata il regista converserà con Christian Caliandro, storico dell’arte contemporanea e curatore della rubrica “Cinema” su “Artribune”. Interverranno, inoltre, Rosa Maria Scorsese, sorella della protagonista, e Maria Pia Vigilante, avvocato specializzato sul tema dei diritti delle donne e presidente di Giraffa ONLUS.

L’ingresso ai due eventi è libero previa prenotazione all’indirizzo e-mail info@bisceglieapprodi.it indicando il proprio nome, cognome, data di nascita e indirizzo di posta elettronica.