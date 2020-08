MACboat 2020, Veronica Sinigaglia e Nico Acquaviva stasera in concerto

Nuovo appuntamento sulla darsena di nord ovest del porto turistico di Bisceglie nell’ambito della rassegna MACboat. Venerdì 7 agosto alle ore 20.45, infatti, si esibiranno in concerto la cantante e soprano biscegliese Veronica Sinigaglia ed il chitarrista Nico Acquaviva.

L’evento intitolato “Voce ‘e Notte” ripercorrerà le più celebri e suggestive canzoni del repertorio classico napoletano da “O sole mio” a “Torna a Surriento” passando per “Anema e Core” e, naturalmente, “Voce ‘e notte” trasformandosi in un omaggio di tre degli elementi protagonisti della nostra vita: l’Amore, il Mare e la Terra.

Un appuntamento molto atteso del cartellone stagionale del festival che vedrà protagonisti due artisti di assoluto livello. La versatilità canora di Veronica Sinigaglia, affinata nel corso degli anni, le permette di affrontare qualsiasi tipo di repertorio. Dopo il diploma in canto lirico, conseguito con il massimo dei voti, al conservatorio di Bari la cantante si è perfezionata grazie a numerosi concerti sia in Italia sia all’estero e alla collaborazione con grandi artisti come il direttore d’orchestra Elio Orciulo. La straordinaria voce di Veronica Sinigaglia sarà accompagnata dalla maestria con la chitarra di Nico Acquaviva, anch’egli abilissimo a spaziare tutti i generi musicali. Il chitarrista, nato a Milano ma tranese d’adozione, vanta un’esperienza ventennale al fianco di Fausto Leali e, nel corso della sua carriera, ha avuto occasione di esibirsi al fianco di jazzisti del calibro di Mark Murphy, Tullio De Piscopo e Patrizia Conte.

L’ingresso al concerto è libero previa prenotazione all’indirizzo e-mail info@bisceglieapprodi.it indicando il proprio nome, cognome e data di nascita.