MACboat 2020 si rivolge ai più piccoli con il laboratorio “Gente di Mare”

Un appuntamento dedicato ai più piccoli intitolato “Gente di Mare” è ciò che prevede, nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 agosto, il cartellone della rassegna MACboat 2020.

La darsena di nord ovest del porto turistico biscegliese si trasformerà, grazie alla passione e l’impegno della curatrice Valentina Vecchio, in un laboratorio di costruzione di piccoli burattini a bastone. Il percorso creativo, della durata di due giorni, permetterà ai bambini partecipanti di trasformare, utilizzando la propria fantasia, materiali semplici e facilmente reperibili in splendidi burattini che, successivamente, prenderanno vita trasformandosi nei protagonisti di storie, racconti e leggende legate al mondo marino. Tutto ciò sarà possibile grazie all’eclettismo di Valentina Vecchio, narratrice, burattinaia ed attrice con esperienze di rilievo in tutto il territorio nazionale nell’ambito del teatro di figura.

Un’esperienza di sicuro fascino per i più piccoli che al termine del laboratorio potranno portare a casa il frutto del loro lavoro e continuare da lì ad esercitare la propria creatività.