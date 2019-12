M5s su pronunciamento Consiglio di Stato: “Bisceglie in un vicolo cieco amministrativo e politico”

“Il Consiglio di Stato ha confermato che non sussistono ragioni di urgenza per sospendere gli effetti della sentenza di annullamento del bilancio 2019 del Comune di Bisceglie e che – come noi abbiamo sostenuto più volte – il sindaco dispone di ordinanze e atti monocratici nelle pieghe della gestione provvisoria in corso”, questo è quanto scrivono in una nota stampa i referenti del Movimento 5 stelle biscegliese a proposito del pronunciamento della V sezione del Consiglio di Stato.

“La pronuncia del Consiglio di Stato riconferma, in attesa del giudizio di merito, la bontà delle ragioni delle opposizioni in questa vicenda, nonché l’approssimazione della Giunta Angarano nella definizione e approvazione dei provvedimenti di programmazione economica e finanziaria”, continuano i pentastellati.

E aggiungono in conclusione: “La città è in un vicolo cieco amministrativo e politico. È arrivato per Angarano e maggioranza il momento di fare una seria riflessione sulle drammatiche conseguenze che la permanenza al governo potrebbe creare alla città”.