L’Unione Calcio ospita il fanalino di coda San Severo

Ventesimo turno di campionato per l’Unione Calcio, impegnata domenica 26 gennaio al “Di Liddo” contro il San Severo (fischio d’inizio ore 15).

Gli azzurri tornano sul sintetico dell’impianto biscegliese dopo due trasferte consecutive sui campi di Orta Nova ed Audace Barletta e ripartono proprio dalla vittoria per 3-0 al cospetto della compagine barlettana, successo che ha portato i primi tre punti del nuovo anno.

“E’ stata una gara accorta ed equilibrata da parte nostra – analizza ai microfoni d Unione Web&tv il tecnico azzurro Gigi Di Simone -. Abbiamo sofferto qualcosa nei primi dieci minuti, nel secondo tempo invece la squadra ha saputo sfruttare al meglio le occasioni capitate, portando a casa il risultato senza troppi patemi d’animo”.

Il prossimo avversario dei biscegliesi sarà il fanalino di cosa San Severo, che chiude la graduatoria con 9 punti all’attivo. La compagine foggiana è reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro il Barletta Calcio (1-0). “Ritengo sia la partita più difficile del campionato, per le insidie a livello mentale e non – prosegue Di Simone – . Affronteremo una squadra viva e con giocatori importanti che, come stanno dimostrando anche i recenti risultati, si sta giocando le proprie carte per rientrare nei giochi salvezza. Non possiamo permetterci altri passi falsi perché la classifica è corta ed ogni disattenzione potrebbe costare cara”.

Dello stesso avviso l’attaccante azzurro Mario Musa, autore di una doppietta nella gara di Barletta. “Non guarderemo la classifica – spiega -. Dovremo interpretare tutte le partite come finali e poi vedremo cosa ci riserverà ancora il campionato. Sono contento per i gol e soprattutto per la vittoria perché vincere aiuta a vincere. Dovremo continuare su questa strada”.

Il San Severo ha ottenuto tre vittorie, due fra le mura amiche ed una in trasferta. I giallogranata hanno messo a segno 13 reti, contro le 64 subite (clicca qui per la classifica).

Nel match d’andata l’Unione Calcio ebbe la meglio sui foggiani grazie alla doppietta di Compierchio che fissò il punteggio sul 2-0.

Per la gara contro il San Severo mister Di Simone dovrà fare a meno dello squalificato Cordisco, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Nessuno squalificato, invece, tra le fila della compagine ospite.

L’incontro sarà diretto da Rocco Epicoco della sezione di Brindisi, che sarà coadiuvato da Giuseppe Magnifico (Bari) e Danilo De Benedictis (Bari).

Al match potranno assistere 99 spettatori, con il 30% di presenza riservato ai rappresentanti della squadra ospite. I tagliandi saranno acquistabili presso “Pedone Ferramenta” in Via Capitan Gentile, 15. Costo del biglietto unico è di 5 euro.