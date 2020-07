Lottizzazione maglia 165, Giunta Comunale approva il piano in via definitiva

La Giunta Comunale ha approvato in via definitiva, con espresso richiamo alle precisazioni di cui alla relazione data 01/03/2018, come successivamente riformulata con relazione del 30/07/2019, il Piano di Lottizzazione (zona omogenea “C3”) della maglia 165 presentato dai Sigg. De Candia Maria, Di Liddo Spiridione, La Notte Mauro, Di Niso Mauro (legale rappresentante della Società Impregest s.r.l.), Dente Francesco, Ricchiuti Alessandro (Trustee – Oniram Trust) e redatto dai progettisti ing. Mastrototaro Luca, arch. Arbore Francesco Paolo, ing. Di Gregorio Vittorio, arch. Pindinelli Pierluigi, ing. Pinto Tommaso e ing. Rutigliano Leonardo.

Si prescrive l’obbligo di dotarsi di “autorizzazione paesaggistica” prima del rilascio di ogni “Permesso di Costruire” relativo agli interventi esecutivi delle opere previste. L’attuazione del piano avverrà mediante la costituzione di un consorzio tra gli stessi proprietari proponenti e tutti coloro che eventualmente aderiranno.