Losito, responsabile Agricoltura Forza Italia Puglia: “Serve controllo prezzo olio d’oliva”

“L’Andalusia, prima regione per produzione olivicola della Spagna, sta chiedendo in questi giorni al proprio Ministero dell’Agricoltura un meccanismo obbligatorio di ritiro dell’olio di oliva per fermare la crisi del vertiginoso ribasso del prezzo provocata anche dall’abbondante produzione prevista per questa campagna olearia. Anche gli agricoltori italiani, specialmente i pugliesi, dovrebbero richiedere con forza le stesse misure di protezione”. Lo sostengono in una nota il commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’attis, il senatore Dario Damiani e il responsabile del dipartimento Agricoltura di Forza Italia Puglia, il biscegliese Francesco Losito. Gli esponenti di Forza Italia chiedono quindi al governo nazionale l’attuazione di meccanismi di sostegno al reddito degli olivicoltori pugliesi attraverso la protezione ed il controllo del prezzo dell’olio d’oliva.

“Sebbene l’Italia sia scesa al quarto posto per produzione di olio d’oliva tra i Paesi Ue, i riflessi dell’enorme disponibilità di merce sui mercati si avvertono per intero sui prezzi. Ciò vale soprattutto per l’olio extravergine, tipico della Puglia ed è per questo che plaudiamo all’iniziativa di Coldiretti Puglia, che ha messo in campo una strategia valida di promozione: la costituzione del Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine a denominazione di indicazione geografica protetta di Puglia con marchio IGP Olio di Puglia”, si legge nella nota.