Loredana Capone: “Presto un documento per organizzare in sicurezza le feste patronali”

“Le feste patronali sono un marchio d’identità della Puglia. Le luminarie, le bande, le abbiamo portate in giro per il mondo. Ricordate la cassa armonica al Festival del Cinema di Venezia sotto l’Excelsior? O le luminarie in tutte le principali fiere turistiche d’Europa? Ecco, non vediamo l’ora di rivivere questa magia ma dobbiamo farlo in sicurezza”, a dichiararlo è l’assessore regionale all’industria turistica e culturale Loredana Capone.

“Per questo ho voluto incontrare le associazioni di categoria chiedendo loro di abbozzare, insieme agli operatori che sono direttamente impegnati sul campo, un documento che contenga da un lato tutte le regole a tutela della salute, dall’altro un piano di sostenibilità degli eventi“, scrive l’assessore Capone sul personale profilo social, “Abbiamo condiviso, infatti, la necessità di dare al settore la possibilità di lavorare. Non appena avrò il documento lo condividerò con il presidente Emiliano e il professore Lopalco per procedere operativamente con i protocolli“.

Le associazioni di categoria presenti all’incontro erano Anci Puglia, Upi Puglia, Cna Puglia, Casartigiani Puglia, Claai, Confartigianato Puglia, Confcommercio Puglia, Confesercenti Puglia, Cgil, Cisl e Uil.