Locale biscegliese dona pizze a Polizia Locale in segno ricoscenza

In periodo di emergenza sanitaria e dopo il Decreto del Governo, il lavoro delle Forze dell’Ordine in città si è fatto continuo e senza soluzione di sosta. Una presenza che cerca di far rispettare le regole con l’augurio che i biscegliesi possano capire da soli quando sia importante restare a casa.

Nella tarda serata di oggi, “un noto locale biscegliese (correttamente chiuso per l’asporto) ha donato alcune pizze alla Polizia Locale, consegnate da un’associazione di volontari che in questi giorni si sta prodigando a supporto della Protezione Civile. Un segno di riconoscimento verso lo straordinario lavoro di tutti gli agenti per tutelare la salute pubblica”, queste le parole del sindaco Angarano presenti in un posto sul profilo ufficiale.

“Tanti volontari in questi giorni si stanno mettendo al servizio della collettività. E le iniziative solidali aumentano di giorno in giorno. Siamo una comunità”, conclude Angarano, “generosa e responsabile che nelle emergenze sa tirare fuori il meglio di sé. Di questo dobbiamo esserne fieri e orgogliosi. Idealmente uniti ce la faremo”.