Lo street artist Pin realizza murales decorativo a Bisceglie per il festival MACboat

A partire da oggi, 17 luglio, il murales decorativo dello street artist molfettese Pin, potrà essere ammirato sulla parete dell’ex muraglia grigia a ridosso di via La Spiaggia, antistante la Darsena di Nord-ovest. L’opera, voluta dagli organizzatori del Festival MACboat per la riqualificazione dell’antica muraglia, andrà ad aggiungersi a “La Palla di Apelle” del maestro Pietro De Scisciolo, precedentemente installataper il progetto “Scultura di Strada”.

“Le mie opere nascono sempre dalla necessità di voler manifestare qualcosa. Un parere, uno stato d’animo, una scoperta che voglio trasmettere agli altri, un messaggio che possa essere costruttivo per il prossimo, per aiutare a guardare la realtà con occhi diversi. – spiega l’artista molfettese, Pin – C’è sempre un’energia che si sprigiona dal basso per invadere gli spazi, la natura, le cose che ci circondano. È una forza incontenibile, che riempie di colori il mondo circostante, perché si lega indissolubilmente ai sogni, ai desideri e ai sentimenti delle persone da cui quell’energia si dipana”, conclude l’illustratore e muralista tra i più noti della regione.

Come previsto dalla curatrice della sezione arte della rassegna ad opera di Bisceglie Approdi, Federica Claudia Soldani, l’opera innovativa e creativa dell’artista sarà visibile al pubblico da oggi pomeriggio.