“Lo cunto de lo re”, oggi il settimo appuntamento di Scena84

Un’apertura col botto per il 2020 del Teatro Don Luigi Sturzo. Andrà in scena oggi, domenica 12 gennaio, il thriller comico “Lo cunto de lo re“, portato sul palcoscenico dalla compagnia Teatro 99 Posti di Mercogliano, in provincia di Avellino. Lo spettacolo, diretto dal regista-interprete Paolo Capozzo, inzierà alle ore 18.

Per il suo settimo appuntamento Scena84, la rassegna artistica curata da Tonio Logoluso, proporrà agli spettatori uno spettacolo tragicomico. Gli interpreti (Luigi Frasca, Angela Caterina e Maurizio Picariello, oltre a Paolo Capozzo) presenteranno al pubblico un thriller astorico, ambientato in un medioevo mai esistito, che ammicca continuamente all’attualità contemporanea inserendola in un contesto burlesco, sottolineato dalla forte connotazione “popolare” dei protagonisti. Le decisioni politiche di un re irpino s’intrecciano con le questioni private della sua sgangherata corte per culminare con la scoperta di un insospettabile segreto che mostrerà i protagonisti in una luce totalmente nuova.

I biglietti potranno essere acquistati al botteghino del teatro (sito in via Pozzo Marrone 86) poco prima dell’inizio dello spettacolo. È possibile consultare il programma completo di Scena84 sul sito del teatro (clicca qui).