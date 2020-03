Lnd Puglia, Tisci convoca Consiglio Straordinario per programma weekend

È previsto oggi, 6 marzo alle ore 12.00, un Consiglio Direttivo straordinario indetto dalla LND Puglia per capire come comportarsi, a livello regionale, tenendo conto del DPCM del 4 marzo e delle indicazione della Lega Nazionale Dilettanti, avute oggi in materia di prevenzione coronavirus.

Il Presidente Vito Tisci, in considerazione della situazione epidemologica ed al fine di contenere e contrastare la diffusione della COVID-19, valuterà quali azioni intraprendere, al fine di prendere una decisione definitiva sull’attività regionale in programma sabato 7 e domenica 8 marzo.