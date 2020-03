LND Puglia ferma calcio e calcio a 5 regionale fino al 15 marzo

L’emergenza sanitaria ferma anche i campionati regionali di calcio e calcio a 5: lo ha comunicato poco fa la LND Puglia.

La decisione arriva al termine di un Consiglio direttivo straordinario convocato per questa mattina.

Le attività regionali sono sospese fino al 15 marzo, in attesa di ulteriori disposizioni da parte della LND e dal Governo.

Si ferma quindi l’Unione Calcio in Eccellenza, il Don Uva in Promozione, la Virtus Bisceglie in Seconda Categoria. Nel futsal stop per il Futbol Cinco in C1, Nettuno in C2 e Nuova Arcadia in C femminile.