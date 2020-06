Lnd: Tisci stila calendario colloqui con le società in videoconferenza

Con lo stop definitivo alla stagione agonistica 2019/20, il comitato pugliese della Lega Nazionale Dilettanti comincia a lavorare per la ripresa della nuova annata sportiva.

Il presidente Vito Tisci, grazie alla delibera del dell’ultimo consiglio direttivo, ha calendarizzato delle riunioni in videoconferenza con le società dilettantistiche e giovanili pugliesi, suddivise per categorie.

Si partirà dal massimo campionato regionale, quello di Eccellenza, e quindi con i vertici dell’Unione Calcio Bisceglie che sosterranno la riunione in remoto venerdì 5 giugno.

Lunedì 8 giugno sarà il turno delle compagini di Promozione, appuntamento che quindi interesserà il Don Uva Calcio.

Venerdì 12 giugno, invece, Tisci incontrerà in videoconferenza le società di seconda categoria, con la Virtus Bisceglie diretta interessata.

Lunedì 15 giugno sarà la volta delle compagini della serie C1 di calcio a 5, tra cui Futbol Cinco, mentre due giorni dopo, mercoledì 17, è in programma la riunione con le società di C2, tra le quali figura il Nettuno.

Chiusura prevista per mercoledì 24 giugno con la videoconferenza rivolta alle compagini di Serie C femminile, della quale fa parte la Nuova Arcadia.

Un filo diretto con tutte le realtà calcistiche del territorio, quindi, per la Lega Nazionale Dilettanti pugliese, con la possibilità di porre al centro delle discussioni problematiche, consigli e proposte per pianificare in sintonia e collaborazione il rilancio del calcio pugliese.

Foto: www.lndpuglia.it