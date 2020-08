Lions, preso Molteni: “Contento di essere in questa società ambiziosa”

Si chiama Tommaso Molteni il nuovo innesto della campagna acquisti dei Lions Bisceglie, giocatore classe 1999 con un’ottima visione di gioco e spiccato spirito collettivo.

Il cestista canturino, dopo la crescita nel vivaio della sua città natale e il debutto a livello senior nella serie C Silver in forza a Gorla, diventa grande protagonista nelle due stagioni cestistiche successive, trascorse indossando la maglia di Piombino.

Tanta la voglia del nuovo acquisto nerazzurro di cominciare questa nuova avventura: ”Sono davvero contento di poter vivere un’esperienza in una società seria e ambiziosa come Bisceglie” ha affermato. “Abbiamo tutti voglia di ritornare a giocare, divertirci e far divertire i fantastici tifosi della squadra nerazzurra” conclude il nuovo playmaker.