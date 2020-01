Lions ospitano Cassino per centrare il settimo acuto di fila

Impegno casalingo per i Lions Bisceglie, che domenica 19 gennaio proveranno a continuare nell’exploit in campionato ospitando al “PalaDolmen” la Virtus Cassino (palla a due ore 18), nel match valido per la seconda giornata di ritorno.

I biscegliesi ospiteranno la compagine laziale attuale fanalino di coda del girone D del campionato di serie B, ferma a due punti in graduatoria, frutto dell’unico successo stagionale ottenuto proprio contro i nerazzurri nel match d’andata.

I Lions proveranno proprio a vendicare lo sgambetto di Cassino, con l’obiettivo di centrare il settimo successo di fila, continuando così nella corsa ai piazzamenti pregiati della classifica, a difesa del virtuale quarto piazzamento attuale.

Tra la compagine ospite spicca la presenza di due ex di turno, quali Alessandro Fantozzi, attuale coach, ed Alessandro Cecchetti.

L’incontro sarà diretto da Marcello Martinelli di Brescia e Jacopo Spinelli di Cantù della sezione di Como.