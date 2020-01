Lions di scena a Sant’Antimo in uno scontro diretto playoff

Trasferta impegnativa per i Lions Bisceglie, attesi domenica 12 gennaio sul campo della Partenope Sant’Antimo nel match inaugurale del girone di ritorno del campionato di serie B di basket, girone D (palla a due ore 18).

I biscegliesi arrivano alla sfida in terra campana forti di cinque vittorie consecutive con annesso quarto posto in graduatoria.

Sul fronte opposto, la compagine partenopea è rinvigorita dall’affermazione all’overtime al cospetto del Ruvo e può contare su ottime statistiche in campo amico, dove ha ottenuto sette vittorie in otto incontri. Per Sant’Antimo, inoltre, si prospetta una ghiotta occasione di aggancio ai danni dei Lions, dati i due punti di ritardo attuali.

Un vantaggio assolutamente da non perdere, invece, per i nerazzurri, chiamati a confermare il proprio ruolo da protagonista e da pretendente importante ai piazzamenti playoff.

Nel match d’andata Cantagalli e compagni s’imposero per 92-78 tra le mura amiche.

Il match tra Sant’Antimo e Lions Bisceglie sarà diretto da Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Simone Guerra di Vigevano (Pavia).