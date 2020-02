Lions Bisceglie vince e convince a Pozzuoli

Seconda vittoria consecutiva per i Lions Bisceglie nell’anticipo di ieri sera, 22 febbraio contro Pozzuoli, in occasione della ventitreesima giornata di Serie B, girone D. La partita, nonostante il punteggio di 58-71, vede un grande equilibrio tra le due squadre, nei primi tre quarti di gioco.

Ottimo avvio di partita per Pozzuoli, che infligge, nei primi minuti di gioco il parziale di 6-0; recuperate successivamente da Bisceglie, grazie ad un contro-break di 7-0. Prima frazione, che si conclude con tre punti di distacco in favore dei biscegliesi (10-13), con Cantagalli protagonista dalla lunga distanza. Secondo quarto che procede con il team biscegliese che cerca di amministrare il vantaggio, avvalendosi di un buon possesso palla. Piccola preoccupazione in casa Lions nel momento dell’uscita temporanea di Filiberto Dri dal campo, causa infortunio. Prima parte di gara che si conclude con lo score di 26-28, piuttosto basso, considerando il miglior attacco del girone dei Lions.

La terza frazione vede la compagine biscegliese staccare gi avversari di 9 punti (43-52), grazie alle triple di Dri e agli inserimenti di Rossi. Il gap verrà recuperato negli ultimi minuti, dopo il timeout di coach Gentile, grazie ad un break di 9-0, che porta il risultato sul 52-52. Nell’ultimo quarto è l’esperienza che la fa da padrona, con il team di coach Marinelli che fa affidamento su Marco Rossi per lo stacco che porterà la vittoria finale. Prestazione da incorniciare del trentanovenne, a fine partita miglior realizzatore con 18 punti.

Il prossimo avversario dei Lions Bisceglie, saluti in classifica a quota 30 punti, sarà la formazione della Virtus Valmontone. Partita in programma domenica 1 marzo al Paladolmen, palla a due ore 18.00.

(Articolo di Francesco Albrizio)

POZZUOLI-LIONS BISCEGLIE 58-71



Pozzuoli: Marchini 10, Balic 5, Bordi 4, Tredici 9, Tomasello 9, Picarelli 9, Mehmedoviq 6, Errico 4, Nacca 2, Lurini. N.e.: Caresta, Savo Valente. Allenatore: Mariano Gentile (squalificato: in panchina Paolo Pepe).

Lions Bisceglie: Rossi 18, Dri 12, Chiriatti, Drigo 13, Marini 5, Cantagalli 8, Zugno 7, Maresca 5, Mazzarese 3. N.e.: Mezzina. Allenatore: Gigi Marinelli.

Arbitri: Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Milano), Francesco Cassina di Desio (Monza e Brianza)

Parziali: 10-13; 26-28; 52-52.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Pozzuoli 19/39, Lions Bisceglie 15/29. Tiri da tre: Pozzuoli 4/19, Lions Bisceglie 11/26. Tiri liberi: Pozzuoli 8/13, Lions Bisceglie 8/13. Rimbalzi: Pozzuoli 38, Lions Bisceglie 32. Assists: Pozzuoli 8, Lions Bisceglie 10.