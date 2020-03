Lions Bisceglie si impongono d’autorità contro la Virtus Valmontone

Si conclude con il punteggio di 78-60 in favore dei Lions Basket Bisceglie la sfida del Paladolmen, disputatasi ieri sera, 7 marzo, a porte chiuse contro la Virtus Valmontone, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato serie B, girone D.

Prima frazione che si apre con ritmi decisamente gradevoli in cui Bisceglie si porta in vantaggio di cinque lunghezze (15-10). Sono diverse triple messe a segno dai giocatori di casa a decidere il primo quarto di gara con Dri, Rossi e le loro spiccate qualità offensive. Frazione che si conclude con sette punti di vantaggio in favore dei Lions (26-19). Partita che con il passare dei minuti diventa critica e fisica per Bisceglie, che si ritrova sotto di tre lunghezze (34-37) a metà secondo quarto, con soli otto punti messi a segno nei primi due minuti e mezzo. Gli uomini di coach Marinelli riescono comunque a terminare la prima parte di gara in vantaggio di un punto (43-42), in cui viene messa in mostra la verve combattiva dei Lions. Seconda parte di gara vede protagonista nuovamente Rossi, che porta i suoi sul 57-47, prima del massimo vantaggio del match (62-49). Terzo quarto che si conclude sul 65-62, mettendo in evidenza la stanchezza dei lunghi difensivi laziali. L’ultimo periodo di gara continua sugli stessi binari del quarto precedente, il team di casa amministra il vantaggio, terminando la contesa con 18 lunghezze di vantaggio.

Lions che consolidano il quarto posto salendo a quota 32 punti. Prossimo impegno, quello del 15 marzo ancora tra le mura amiche del PalaDolmen per ospitare la capolista Citysightseeing Palestrina.

CLICCA QUI PER PROGRAMMA E CLASSIFICA

Articolo di Francesco Albrizio