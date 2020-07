Lions Bisceglie, si chiama Sirakov il nuovo colpo di mercato

Dopo la conferma di Gigi Marinelli, di capitan Chiriatti e di Maresca, arriva la notizia di un nuovo innesto di grande valore: Georgi Sirakov (terzo acquisto dopo quello di Vitale e Fadilou Seck).

L’esterno Italo bulgaro porta con sé un palmarès di grande valore, dove spicca la partecipazione nella serie A bulgara (lega in cui ha giocato anche suo padre Nikolaev) e il bronzo conquistato in età giovanile all’eurobasket Under 16. Il giocatore ventottenne è anche una conoscenza del campionato italiano, avendo vestito recentemente le maglie di Nardò e Catania.

L’esterno, oltre a possedere spiccate qualità offensive, vanta anche di una buona visione di gioco, con la media di 2.2 assist per partita: “Sono contento di poter giocare per Bisceglie, con una tifoseria che vive e sa di basket, pronta a darci pieno supporto in tutte le partite della prossima stagione”, conclude il nuovo cecchino nerazzurro.