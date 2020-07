Lions Bisceglie, Santucci altro innesto per la prossima stagione

Dopo l’acquisto dell’italo bulgaro Sirakov (leggi qui), arriva un altro colpo di mercato in casa Lions: Matteo Santucci.

Nonostante venga ancora considerato “under” per via dei suoi 22 anni, la guardia-ala si è messa in mostra nelle recenti stagioni in A2 e nella terza categoria cestistica nazionale, indossando la maglia della Tiber Roma nel 2017-2018 con 13.9 punti di media. Nell’ultima stagione il nuovo beniamino nerazzurro ha contribuito alla splendida stagione della Levante Torrenova (con una media di 9.8 punti e 6 rimbalzi per partita).

Grande determinazione da parte del giocatore classe 1998 nel raggiungere gli obiettivi prefissati da coach Marinelli: “Sono contentissimo di poter entrare a far parte di una piazza storica del basket italiano e pronto a dare il massimo in campo per poter ripagare la fiducia di coach Marinelli e di tutta la società” – continua rivolgendosi ai tifosi – “Saluto i tifosi biscegliesi, che so essere molto appassionati e numerosi e sono certo che non ci faranno mancare il loro sostegno”.