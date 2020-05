Lions Bisceglie, risolti consensualmente tutti i contratti con staff tecnico e roster

La stagione agonistica è stata dichiarata ufficialmente conclusa alcune settimane fa. Oggi i Lions Basket Bisceglie comunicano di aver risolto consensualmente tutti i contratti in essere con giocatori e componenti dello staff della prima squadra.

Un passaggio doveroso, come dichiara il club attraverso una nota stampa, seguendo le linee stabilite dalla Lega Nazionale Pallacanestro. “Il club ringrazia tutti i tesserati del team”, si legge, “per l’eccellente lavoro svolto nella stagione andata in archivio con un bel quarto posto in classifica e la quasi certa partecipazione ai playoff, oltre che tutti i tifosi e gli sponsors”.

Adesso inevitabilmente il club presieduto da Nicola Papagni rimane in fase di attesa per capire quali saranno le indicazioni di Fip e Lnp in merito all’organizzazione dell’attività per l’annata 2020-21, che vedrà i Lions impegnati nel campionato di B. Nel momento in cui sarà reso noto il prossimo calendario sarà il tempo per allestire in nuovo roster e definire lo staff tecnico.