Lions Bisceglie recupera stasera con Valmontone

Questa sera, 7 marzo alle ore 21.00, andrà in scena sulle tavole del Paladolmen, il recupero della ventiquattresima giornata tra Lions Bisceglie e Virtus Valmontone, valevole per il campionato di Serie B, girone D, di basket.

Partita sulla carta equilibrata quella tra la quarta e la nona classificata del girone. I biscegliesi, in vantaggio di sei lunghezze in classifica rispetto agli avversari e reduci dalla vittoria contro Pozzuoli (71-58), non potranno contare sul supporto dei propri spettatori, poiché la gara verrà disputata a porte chiuse, in virtù del decreto emanato dal Consiglio dei Ministri in materia di coronavirus. Un involontario vantaggio per gli ospiti in vista della rincorsa ad un posto playoff, dopo la sconfitta nell’ultima giornata con Salerno (73-85). L’ultimo scontro diretto tra le due compagini, ha visto i valmontonesi trionfare sul collettivo di Gigi Marinelli, grazie ad una vittoria di misura con il punteggio di 71-69.

Il club nerazzurro ha disposto la trasmissione del match in diretta streaming gratuita sul canale youtube Lega Nazionale Pallacanestro a partire dalle ore 20:50. Il match sarà visibile anche in tv su Telesveva, i telespettatori pugliesi potranno seguire la diretta integrale del match sul canale 17, mentre in Basilicata Telesveva è raggiungibile sul canale 90.

CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO

Articolo di Francesco Albrizio