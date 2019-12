Lions Bisceglie, insidiosa trasferta contro il Formia

Chiudere l’anno con un sorriso. Questo è l’obiettivo dei Lions Bisceglie di scena al “Pala Borrelli” di Scauri contro il Meta Formia nella gara valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di serie B girone D Old Wild West con palla a due alle ore 18.00.

I nerazzurri mettono nel mirino il poker di vittorie per rimanere nelle zone alte della graduatoria. Una gara da non sottovalutare considerando che la squadra laziale è reduce da due ko consecutivi in trasferta e vorrà dare continuità all’affermazione casalinga maturata nell’undicesimo turno contro lo Scandone Avellino.

Il roster del Formia annovera tra le proprie file, l’ala Andrea Longobardi top scorer del team laziale, che ha una media realizzativa di 18.5 punti (cui aggiunge 6.5 rimbalzi e 1.8 assists) l’altra ala Alessandro Porfido, il play-guardia Mirko Gentili, il centro sanmarinese Matteo Botteghi e l’esperto regista 34enne Giovanni Coronini.

Il match tra Formia e Lions Bisceglie sarà diretto da Marco Ragionieri di Bologna e Michele Meli di Ravenna.

Foto: Sara Angiolino