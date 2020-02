Lions Bisceglie, impegno esterno contro il Matera

Dopo la sconfitta maturata nel match del ” Paladolmen” contro Salerno, i Lions Bisceglie punta al riscatto, nell’impegno esterno contro l’Olimpia Matera in programma domenica 9 febbraio, alle ore 18.00, al “Pala Lanera” della cittadina lucana e valevole per la ventunesima giornata del campionato Old Wild West serie B girone D.

Una partita che si prospetta molto complessa per la squadra biscegliese, in quanto affronterà una compagine che occupa il terzo posto in graduatoria con 30 punti e reduce dal ko contro Cassino.

Nella giornata di mercoledì 5 febbraio, i nerazzurri si sono recati

nel reparto pediatria dell’ospedale civile “Vittorio Emanuele II” per consegnare una parte dei simpatici e teneri peluches raccolti nel corso dell’iniziativa Teddy Bear Toss ai piccoli degenti del nosocomio biscegliese.

«Un piccolo gesto reso possibile dall’affetto e dalla generosità dei nostri tifosi, che hanno partecipato all’iniziativa lanciata dalla società. Siamo fieri di poter rappresentare il movimento del basket biscegliese in quest’occasione di solidarietà» ha commentato il capitano nerazzurro Andrea Chiriatti.

La gara tra Olimpia Matera e Lions Bisceglie sarà diretta da Luca Bartolini di Fano (Pesaro) e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.

